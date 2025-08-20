GPD Win 5 выйдет уже 17 октября за $1400 — Ryzen AI MAX+ и графика уровня RTX 4060

Главная особенность девайса — использование 16-ядерного процессора Ryzen AI MAX+ 395 от AMD в связке с графикой Radeon 8060S (40 вычислительных блоков RDNA 3.5).

По производительности система сравнима (а в ряде сценариев и превосходит) с ноутбучной RTX 4060, что делает Win 5 уникальным решением для компактного формата.

По данным NITRX, версия с 32 ГБ оперативной памяти будет стоить около $1400, а вариант с 64 ГБ — $1670. Также ожидаются конфигурации с Ryzen AI MAX 385 и до 128 ГБ оперативки. Хранилище — до 4 ТБ NVMe SSD.

Однако не обошлось без спорных решений: в отличие от прошлых моделей, Win 5 не получил физической клавиатуры и встроенной батареи. Для работы понадобится постоянное питание или замена внешнего аккумулятора.