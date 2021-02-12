Градостроительный симулятор Cities: Skylines стал бесплатным на несколько дней

В Cities: Skylines игрокам предоставляется возможность взять на себя роль строителя собственного города. Так, геймеры должны как планировать зону застройки, так и организовывать работу городских служб и вместе с тем, поддерживать уровень бюджета города, населения и прочих факторов.

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