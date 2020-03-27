Градостроительный симулятор Cities: Skylines стал временно бесплатным

В Cities: Skylines геймерам предстоит построить собственный город, начиная с этапа планирования зон застройки, заканчивая налогообложением, а также организацией различных сфер жизни. В частности, игрокам предстоит поддерживаться уровень бюджета собственного города, населения, а также здоровья, счастья, а также занятости и прочих отраслей.

Воспользоваться бесплатным доступом к игре можно вплоть до 29 марта. Кроме того, прямо сейчас на данный тайтл действует 80% скидка. Напомним, что в обычное время игра продается за 499 рублей, тогда как с учетом скидки ее стоимость упала до 99 рублей.