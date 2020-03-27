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Градостроительный симулятор Cities: Skylines стал временно бесплатным
Кроме того, его можно приобрести с 80% скидкой
Сервис цифровой дистрибуции Steam на этой неделе устроил просто аттракцион невиданной щедрости. На этот раз в магазине стартовала новая акция, согласно которой градостроительный симулятор Cities: Skylines стал временно бесплатным.
В Cities: Skylines геймерам предстоит построить собственный город, начиная с этапа планирования зон застройки, заканчивая налогообложением, а также организацией различных сфер жизни. В частности, игрокам предстоит поддерживаться уровень бюджета собственного города, населения, а также здоровья, счастья, а также занятости и прочих отраслей.
Воспользоваться бесплатным доступом к игре можно вплоть до 29 марта. Кроме того, прямо сейчас на данный тайтл действует 80% скидка. Напомним, что в обычное время игра продается за 499 рублей, тогда как с учетом скидки ее стоимость упала до 99 рублей.