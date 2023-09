Графика уровня PS5: Nintendo устроила закрытую презентацию своей новой карманной консоли

Сведения об этом мероприятии подтвердили несколько авторитетных источников, включая Eurogamer.

На презентации были продемонстрированы технические возможности новинки, а также несколько игр, включая улучшенную версию The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Особое внимание привлекла демонстрация игры The Matrix Awakens на движке Unreal Engine 5.

Эта игра работала с трассировкой лучей и графикой, сравнимой с PlayStation 5 и Xbox Series, но с активированным апскейлом DLSS.

По предварительным данным, Nintendo Switch 2 будет оснащена новым чипом от NVIDIA и OLED-экраном. Ожидается, что консоль появится на рынке в 2024 году с ценой в $399 или около 39 000 рублей.