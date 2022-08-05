Графику новых игр для недорогой консоли Xbox Series S радикально улучшат

Сообщается, что в рамках свежего комплекта разработчика, редмондцы дали девелоперам больше контроля над памятью консоли. Если быть точнее, то речь идёт о «сотнях дополнительных мегабайтах», которые могут использовать игровые производители.

Напомним, что всего в Series S имеется 10 ГБ памяти. Из них лишь 8 ГБ предоставлено разработчикам — оставшиеся 2 ГБ выделены под нужды операционной системы девайса.

Стоит также отметить, что Xbox Series S изначально позиционировалась как консоль, нацеленная на работу в режиме 1440p при 120 кадрах в секунду. При этом цена устройства крайне приятная — всего 299 долларов.