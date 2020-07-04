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Графику PC-версии Horizon Zero Dawn и версии для PlayStation сравнили на видео
Сравнение показало, что до компьютеров может добраться “версия” с PS4 Pro
Вчера вечером, наконец-то, была озвучена дата выхода одного из главных эксклюзивов PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn - на персональных компьютерах. И вот, спустя, по сути, всего-ничего, графику PC-версии игры и версии для PlayStation сравнили на видео.
К слову, вместе с датой релиза, в сети появился и первый трейлер компьютерной версии экс-эксклюзива PlayStation, который и использовали для сравнения. И в итоге, судя по всему, до PC доберется примерно та же версия игры, что была выпущена на PlayStation 4 Pro несколько лет назад. Учитывая, что даже в 2020 году такая графика смотрится достаточно впечатляюще, необходимости в дополнительной доработке, видимо, не было.
Напомним лишь, что на данный момент в качестве дня, когда Horizon Zero Dawn появится на PC, значится 7 августа текущего года. И, судя по всему, эта дата уже окончательная.