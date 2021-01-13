Грядущая Hitman 3 не получит локализацию на русский даже в виде субтитров

Информацией поделился представитель СофтКлаб. Вероятнее всего, подобный ход связан с характером издательства новой части. Если Hitman и Hitman 2 издавали Square Enix и Warner Bros соответственно, то выпуск третьего сезона лёг целиком и полностью на плечи IO Interactive. А учитывая, что компания хоть и гордая, но всё же не такая большая, как Electronic Arts или Activision, достаточно логично было не растрачивать ресурсы на команды на перевод игры на русский язык. Остаётся надеяться на то, что в будущем локализация появится вместе с патчами.

Напомним, что Hitman 3 поступит в продажу уже 20 января на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Google Stadia.