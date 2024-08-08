Грядущая PS5 Pro будет в 2 раза мощнее базовой PS5. Но не без нюансов

Таких показателей удалось достичь благодаря технологии апскейлинга PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Об этом рассказал основатель Alderon Games Мэтью Касселлс.

PSSR позволит играм на PS5 Pro выглядеть и работать значительно лучше. При трассировке лучей консоль сможет сохранять 60 FPS, а игры будут менее размытыми.

Тем не менее, апскейлинг по-прежнему будет играть важную роль, особенно с учетом того, что движки вроде Unreal Engine 5 требуют его использования.

Хотя улучшения в CPU и RAM незначительны, это не станет большой проблемой, так как большинство игр не упираются в возможности процессора.

Графические улучшения позволят запускать игры на более высоких настройках и поддерживать режим 120 Гц.