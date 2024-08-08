Игры
Опубликовано 08 августа 2024, 07:02
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Грядущая PS5 Pro будет в 2 раза мощнее базовой PS5. Но не без нюансов

Неожиданно
PS5 Pro, несмотря на незначительные улучшения в процессоре и оперативной памяти, обещает быть на 100% мощнее базовой PS5.
Грядущая PS5 Pro будет в 2 раза мощнее базовой PS5. Но не без нюансов
© Wccftech

Таких показателей удалось достичь благодаря технологии апскейлинга PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Об этом рассказал основатель Alderon Games Мэтью Касселлс.

PSSR позволит играм на PS5 Pro выглядеть и работать значительно лучше. При трассировке лучей консоль сможет сохранять 60 FPS, а игры будут менее размытыми.

Тем не менее, апскейлинг по-прежнему будет играть важную роль, особенно с учетом того, что движки вроде Unreal Engine 5 требуют его использования.

Хотя улучшения в CPU и RAM незначительны, это не станет большой проблемой, так как большинство игр не упираются в возможности процессора.

Графические улучшения позволят запускать игры на более высоких настройках и поддерживать режим 120 Гц.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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