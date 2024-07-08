Грядущий Nintendo Switch 2 запустит любую игру со Steam Deck в еще более высоком разрешении

Инсайдер Moore's Law is Dead утверждает, что Nintendo значительно улучшила работу консоли в док-режиме, повысив её мощность и оптимизировав энергопотребление.

В портативном режиме Switch 2 будет потреблять около 5 Вт, а в док-режиме — от 15 до 30 Вт. Такая гибкость позволит устройству работать эффективно и автономно.

Кроме того, благодаря поддержке технологии NVIDIA DLSS, новая консоль сможет запускать игры в более высоком разрешении по сравнению со Steam Deck.

Несмотря на отсутствие официального анонса от Nintendo, преемник Switch ожидается до конца I квартала 2025 финансового года.

Улучшенные характеристики и производительность делают Switch 2 многообещающим устройством для геймеров, стремящихся к высоким стандартам качества игры.