Игры
Опубликовано 08 июля 2024, 08:27
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Грядущий Nintendo Switch 2 запустит любую игру со Steam Deck в еще более высоком разрешении

Звучит слишком амбициозно
Новая консоль Nintendo Switch 2, похоже, будет способна запустить любую игру, доступную на Steam Deck, при этом предлагая лучшее разрешение.
Грядущий Nintendo Switch 2 запустит любую игру со Steam Deck в еще более высоком разрешении
© Mundo Deportivo

Инсайдер Moore's Law is Dead утверждает, что Nintendo значительно улучшила работу консоли в док-режиме, повысив её мощность и оптимизировав энергопотребление.

В портативном режиме Switch 2 будет потреблять около 5 Вт, а в док-режиме — от 15 до 30 Вт. Такая гибкость позволит устройству работать эффективно и автономно.

Кроме того, благодаря поддержке технологии NVIDIA DLSS, новая консоль сможет запускать игры в более высоком разрешении по сравнению со Steam Deck.

Несмотря на отсутствие официального анонса от Nintendo, преемник Switch ожидается до конца I квартала 2025 финансового года.

Улучшенные характеристики и производительность делают Switch 2 многообещающим устройством для геймеров, стремящихся к высоким стандартам качества игры.