Грядущий Nintendo Switch 2 запустит любую игру со Steam Deck в еще более высоком разрешении

Опубликовано 08 июля 2024, 08:27
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Грядущий Nintendo Switch 2 запустит любую игру со Steam Deck в еще более высоком разрешенииЗвучит слишком амбициозно
Новая консоль Nintendo Switch 2, похоже, будет способна запустить любую игру, доступную на Steam Deck, при этом предлагая лучшее разрешение.
Инсайдер Moore's Law is Dead утверждает, что Nintendo значительно улучшила работу консоли в док-режиме, повысив её мощность и оптимизировав энергопотребление.
В портативном режиме Switch 2 будет потреблять около 5 Вт, а в док-режиме — от 15 до 30 Вт. Такая гибкость позволит устройству работать эффективно и автономно.
Кроме того, благодаря поддержке технологии NVIDIA DLSS, новая консоль сможет запускать игры в более высоком разрешении по сравнению со Steam Deck.
Несмотря на отсутствие официального анонса от Nintendo, преемник Switch ожидается до конца I квартала 2025 финансового года.
Улучшенные характеристики и производительность делают Switch 2 многообещающим устройством для геймеров, стремящихся к высоким стандартам качества игры.