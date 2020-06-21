Грядущий Resident Evil 8 может получить эксклюзивный для PlayStation 5 режим

Источником свежей утечки стал популярный интернет-инсайдер Dusk Golem, который уже не раз публиковал секретную информацию, которая в конечном итоге оказывалась правдивой. Вот и на этот раз он рассказал, что Resident Evil 8 получит поддержку не только 30, но и 60 кадров в секунду, причем сделано это будет для того, чтобы игра комфортно ощущалась при игре в PlayStation VR. Таким образом, по его словам, новая Resident Evil получит эксклюзивный для PlayStation 5 VR-режим, которого у того же Xbox, вроде как, не будет.

Напомним, что на данный момент у Resident Evil 8 нет точной даты выхода, но, судя по всему, пока что релиз игры запланирован примерно на 2021 год сразу на всех основных платформах: PlayStation 5, Xbox Series X и персональных компьютерах.