Грядущую PlayStation 5 Pro спроектировали всего за 1.5 года

Этот период включал все этапы — от создания прототипов до готовой версии для запуска. Главный архитектор PlayStation Марк Церни и его команда смогли разработать консоль в сжатые сроки, не пропустив ни одного дедлайна.

Предполагается, что сегодня на презентации Sony Марк Церни лично расскажет о некоторых технических деталях новинки.

Однако, по слухам, мероприятие будет длиться всего 9 минут, поэтому слишком глубоко в технические характеристики погружаться не стоит.

PlayStation 5 Pro ожидается в продаже с 14 ноября 2024 года, с возможной стоимостью около 60 000 рублей.