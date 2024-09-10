Грядущую PlayStation 5 Pro спроектировали всего за 1.5 года

Опубликовано 10 сентября 2024, 17:531 мин.
Грядущую PlayStation 5 Pro спроектировали всего за 1.5 годаВ процессе ни один дедлайн не погорел
Sony, по данным инсайдера Тома Хендерсона, затратила всего 19 месяцев на разработку улучшенной версии консоли PlayStation 5 Pro.
Этот период включал все этапы — от создания прототипов до готовой версии для запуска. Главный архитектор PlayStation Марк Церни и его команда смогли разработать консоль в сжатые сроки, не пропустив ни одного дедлайна.
Предполагается, что сегодня на презентации Sony Марк Церни лично расскажет о некоторых технических деталях новинки.
Однако, по слухам, мероприятие будет длиться всего 9 минут, поэтому слишком глубоко в технические характеристики погружаться не стоит.
PlayStation 5 Pro ожидается в продаже с 14 ноября 2024 года, с возможной стоимостью около 60 000 рублей.