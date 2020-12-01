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GTA 4 оказалась непроходимой на Xbox Series X из-за мощности консоли
Нечто подобное преследовало в свое время ПК-игроков
В сети появилась информация о том, что GTA 4, выходившая еще на PlayStation 3 и Xbox 360, оказалась непроходимой на новейшей Xbox Series X. Как ни странно, виновата во всем мощность игровой консоли.
Пользователь Reddit под ником Kylinho97 создал тред, в котором пожаловался на проблемы с прохождением культовой игры. По его словам, в одной из двух финальных миссий - Out of Commission - из-за высокой кадровой частоты игра “ломается” и становится непроходимой. Речь идет о моменте, когда главному герою необходимо прыгать с рампы на вертолет, а игроку в этот момент нужно многократно нажимать на кнопку для подъема на него.
На момент написания материала, ни Rockstar, ни Microsoft не дали комментариев по поводу проблемы. Также неизвестно, планируют ли кто-то решать ее, так как, по сути, из-за излишней мощности Xbox Series X любимая многими GTA 4 становится непроходимой.