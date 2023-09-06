GTA 6 будут продавать по цене двух игр — в рублях это около 15 000

Эта информация исходит из утекших разговоров между разработчиками, которые также раскрыли, что бюджет игры превышает $2 млрд.

Что интересно, Rockstar активно удаляет эти утечки из Интернета, даже предпринимая юридические шаги против лиц, распространяющих информацию.

Это может указывать на то, что в утекших данных есть доля правды. Предполагается, что высокая стоимость игры направлена на возмещение огромных затрат на её разработку.

Если эта ценовая стратегия станет реальностью, она, вероятно, вызовет недовольство среди игроков. Особенно учитывая недавние жалобы на ценник в $70 для других игр.

Однако, если слухи о бюджете в $1-2 млрд подтвердятся, это можно будет расценить как подтверждение того, что микротранзакции в игре, такие как Shark Cards, оказались оправданными.