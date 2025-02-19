GTA 6 может стать не просто игрой, а аналогом Roblox или Fortnite

По данным инсайдеров, студия ведёт переговоры с известными создателями, чтобы дать им возможность придумывать собственные миры, модифицировать окружение и добавлять контент, включая брендированный.

Опыт FiveM, популярной модификации для GTA 5, доказал востребованность таких возможностей: благодаря ей игра остаётся одним из лидеров на Twitch, а её разработчиков Rockstar приобрела в 2023 году.

В отличие от Roblox, здесь уже есть платные подписки и внутриигровые предметы, что может стать основой для полноценной экономики.

Хотя ранее Rockstar избегала рекламы, заменяя реальные бренды пародиями, аналитики полагают, что ради окупаемости затрат в $2 млрд, компания может изменить подход.