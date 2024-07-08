GTA 6 не сможет заставить игроков перейти на более мощную PlayStation 5 Pro

Опубликовано 08 июля 2024, 07:22
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GTA 6 не сможет заставить игроков перейти на более мощную PlayStation 5 ProНеожиданно
Игровой ресурс IGN провел опрос среди своих пользователей, чтобы выяснить, готовы ли они приобрести PlayStation 5 Pro ради того, чтобы играть в ожидаемую Grand Theft Auto 6 с максимальными настройками графики.
Результаты показали, что только 24.4% опрошенных готовы потратиться на новую консоль ради улучшенного геймплея в GTA 6.
Подавляющее большинство, 66.3%, заявили, что не намерены покупать PS5 Pro исключительно ради этой игры. Еще 9.4% ответили «может быть».
Новая часть GTA будет доступна и на стандартной PS5, а также на Xbox Series X/S. Однако PlayStation 5 Pro предложит более качественную графику и, возможно, улучшенную производительность.
До выхода игры на ПК именно владельцы PS5 Pro смогут насладиться лучшей версией GTA 6.
Слухи о выходе PS5 Pro в конце 2024 года ходят уже давно. Ожидается, что презентация новой консоли состоится на выставке Tokyo Games Show 2024 в сентябре или на отдельном онлайн-мероприятии.