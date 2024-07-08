GTA 6 не сможет заставить игроков перейти на более мощную PlayStation 5 Pro

Результаты показали, что только 24.4% опрошенных готовы потратиться на новую консоль ради улучшенного геймплея в GTA 6.

Подавляющее большинство, 66.3%, заявили, что не намерены покупать PS5 Pro исключительно ради этой игры. Еще 9.4% ответили «может быть».

Новая часть GTA будет доступна и на стандартной PS5, а также на Xbox Series X/S. Однако PlayStation 5 Pro предложит более качественную графику и, возможно, улучшенную производительность.

До выхода игры на ПК именно владельцы PS5 Pro смогут насладиться лучшей версией GTA 6.

Слухи о выходе PS5 Pro в конце 2024 года ходят уже давно. Ожидается, что презентация новой консоли состоится на выставке Tokyo Games Show 2024 в сентябре или на отдельном онлайн-мероприятии.