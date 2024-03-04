GTA 6 переведут на русский язык как на PS5, так и на Xbox Series

GTA 6 переведут на русский язык как на PS5, так и на Xbox SeriesКак неожиданно и приятно…
В базе данных американской сети для поиска исполнителей появилась запись о найме русскоговорящего специалиста на должность тестера.
В Reddit уверены, что это верный знак — Rockstar ищет сотрудника для проверки качества русскоязычной версии игры. Контракт рассчитан на 12 месяцев, что говорит о том, что работа над локализацией уже идет полным ходом.
Тестировщик будет отвечать за контроль качества перевода интерфейса и, возможно, субтитров. Это означает, что GTA 6 выйдет на русском языке, как минимум, с субтитрами, а возможно, и с полностью переведенным интерфейсом.
Судя по всему, Rockstar планирует выпустить игру в марте 2025 года. Это логично, так как к тому моменту тестирование локализации будет завершено.
Что это значит для нас?
Во-первых, это отличная новость для всех русскоязычных фанатов GTA. Теперь мы сможем насладиться игрой на родном языке, не тратя время на изучение английского.
Во-вторых, это говорит о том, что Rockstar Games дорожит своим русскоязычным сообществом. Компания готова инвестировать время и ресурсы в локализацию игры, чтобы сделать ее максимально доступной для всех игроков.