GTA 6 переведут на русский язык как на PS5, так и на Xbox Series

Тестировщик будет отвечать за контроль качества перевода интерфейса и, возможно, субтитров. Это означает, что GTA 6 выйдет на русском языке, как минимум, с субтитрами, а возможно, и с полностью переведенным интерфейсом.

Судя по всему, Rockstar планирует выпустить игру в марте 2025 года. Это логично, так как к тому моменту тестирование локализации будет завершено.

Что это значит для нас?

Во-первых, это отличная новость для всех русскоязычных фанатов GTA. Теперь мы сможем насладиться игрой на родном языке, не тратя время на изучение английского.

Во-вторых, это говорит о том, что Rockstar Games дорожит своим русскоязычным сообществом. Компания готова инвестировать время и ресурсы в локализацию игры, чтобы сделать ее максимально доступной для всех игроков.