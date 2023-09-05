GTA 6 покажут уже в октябре 2023 года

Всё началось с того, что Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar Games, намекнула, что новая часть GTA может выйти в 2025 финансовом году, который начнётся в апреле 2024 года.

Однако недавно в Сети появилась аудиозапись, якобы принадлежащая генеральному директору Take-Two, Штраусу Зельнику. В этой записи утверждается, что GTA 6 будет анонсирована в октябре 2023 года и выпущена в октябре 2024 года.

Несмотря на это, многие эксперты считают утечку поддельной. Основным аргументом является то, что аудиозапись, по всей видимости, сгенерирована искусственным интеллектом.

Кроме того, запись была удалена из Сети, что может быть частью хитроумного манёвра, чтобы убедить публику в её подлинности.