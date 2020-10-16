Игры
Сегодня 14:00
GTA и другие игры Rockstar Games продаются со скидками
Акция завершится уже завтра
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle в очередной раз решил порадовать игроманов выгодной акцией. На этот раз со скидками предлагается приобрести GTA и другие игры культовой компании Rockstar Games.
В рамках распродажи GTA 3 можно ухватить за 273 рубля. Напомним, что в обычное время игра продается за 780 рублей.
За полцены, в свою очередь, есть возможность приобрести пятую часть популярной франшизы. Так, если в обычное время GTA 5 продают за 2 344 рублей, то сейчас тайтл доступен за 1 172 рублей.
А за 273 рубля вместо прежних 780 рублей продается Max Payne.
За 410 рублей можно купить тайтл Bully: Scholarship Edition.
Ознакомиться с полным списком игр, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно по этой ссылке. Стоит поторопиться, поскольку акция завершится уже завтра.