Игры
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GTA и другие игры Rockstar продаются с большими скидками
До 1 апреля
В Steam запустили распродажу игр легендарного разработчика Rockstar. Так, со скидками можно приобрести GTA, Red Dead Redemption и прочие тайтлы.
С 63% скидкой можно ухватить Grand Theft Auto V: Premium Edition. В это издание входят сюжетный режим Grand Theft Auto V, бесплатный доступ к постоянно развивающемуся миру Grand Theft Auto Online и все ранее выпущенные материалы.
С 70% скидкой, в свою очередь, можно купить комплект Grand Theft Auto: The Trilogy. В ней сразу три игры: GTA: San Andreas, GTA 3 и GTA: Vice City.
За 329 рублей вместо прежних 1099 можно ухватить Grand Theft Auto IV: The Complete Edition.
За 139 рублей, в свою очередь, продают Max Payne.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.