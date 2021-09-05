GTA III, Vice City и San Andreas с современной графикой выйдут позже ожидаемого

Речь идёт об условном GTA Trilogy Remastered — сборнике, в который войдут GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas. Инсайдеры ранее заявляли, что в играх будет улучшена графика, немного изменён интерфейс и доработан игровой процесс в угоду современных геймеров.

Теперь один из них — Том Хендерсон — отметил, что премьера долгожданной новинки вряд ли состоится в 2021 году. По его словам, на сегодняшний день Rockstar Games скорее нацелена на 2022 год, сообщает Game Rant. С чем связаны подобные изменения — неизвестно.

Отметим, что GTA Trilogy Remastered ожидается как на новом поколении консолей (PlayStation 5, Xbox Series X/S), так и на предыдущем (PlayStation 4, Xbox One), а также ПК, смартфонах и Nintendo Switch.