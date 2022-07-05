GTA IV и RDR с обновлённой графикой отменили из-за неудач GTA: The Trilogy

Якобы обе игры должны выйти незадолго до релиза следующей номерной части серии Grand Theft Auto. Но, внезапно, стало известно, что компания-разработчик изменила свои планы.

Обновлённая стратегия Rockstar не подразумевает выпуска переработанных версий этих двух игр с улучшенной графикой. По данным инсайдера под ником Tez2, виной всему — провал Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Стоит признать, что обновлённый вариант оригинальной трилогии GTA и вправду встретил крайне холодный приём со стороны игроков. Виной всему откровенная халтура, которую позволили себе разработчики из Grove Street Games при его создании.

Напомним, что несколько дней назад стало известно о возможном полноценном анонсе GTA VI уже в ближайшие пару месяцев, с дальнейшим релизом в 2024 году.