GTA, Mass Effect, Call of Duty: составлен список самых ожидаемых игровых экранизаций

Исследование National Research Group показало, какие именно тайтлы особенно ожидаемы. Аналитики опросили тысячу геймеров и 500 человек, не увлекающихся ими, чтобы выяснить, какие адаптации хотят видеть зрители.

На вершине списка оказались Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Call of Duty, Mass Effect и Final Fantasy. Эти игры уже стали культурными феноменами и завоевали огромную аудиторию, поэтому неудивительно, что их экранизации ожидают с таким энтузиазмом.

Интересно, что 65% опрошенных считают экранизации отличным способом приобщить своих близких к миру гейминга.

Для 72% такие фильмы и сериалы становятся поводом вернуться к своим любимым играм, что подчеркивает важность эмоциональной связи с этими тайтлами.

Респонденты также отметили, что экранизации видеоигр должны создаваться фанатами оригинальных игр. Они считают, что любовь к первоисточнику должна быть одним из ключевых критериев при выборе режиссера, так как 59% геймеров расстраиваются, когда адаптации не проявляют должного уважения к исходному материалу.