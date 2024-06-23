GTA San Andreas при озвучке получила голоса настоящих бандитов

Джонс разоткровенничался в подкасте Kinda Funny Games и вспомнил, что первоначальный сценарий раскритиковали настоящие бандиты. «Настоящие члены банды» убедили переписать сценарий, потому что характер диалогов не имел отношения к реальности.

«Мы бы так не сказали», — вспомнил Джонс замечания бандитов. Он отметил, что это была практика Rockstar: если были нужны ясные и проработанные характеры, в том числе голос, сотрудники студии ехали в места, где могли встретиться с потенциальными авторами озвучки, чьи голоса становились голосами персонажей с настоящим акцентом.

Так случилось и с озвучкой GTA San Andreas: для правдоподобности не только текста, но и выразительности персонажей, которую дают голос и манера произношения, для озвучки были наняты настоящие бандиты, которые на момент работы над игрой, были то ли бывшими членами некой банды, то ли даже настоящими.