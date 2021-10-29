GTA San Andreas выпустят для виртуальной реальности

В рамках прошедшего мероприятия Oculus Connect 2021 была анонсирована версия GTA San Andreas для шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2. О проекте рассказал глава Facebook (а совсем скоро Meta) Марк Цукерберг.

Пока что никакой точной информации об игре. В том числе не было сказано, будет ли новинка базироваться на старом варианте San Andreas или же разработчики возьмут в качестве основы версию для GTA: The Trilogy.

Напомним, что анонс самого шлема Oculus Quest 2 состоялся ещё осенью 2020 года. Базовая модификация устройства стоит 299 долларов (21 тыс рублей). Совсем недавно для неё также выходила другая популярная в середине 2000-х игра — Resident Evil 4 VR.