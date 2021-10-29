GTA San Andreas выпустят для виртуальной реальности

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GTA San Andreas выпустят для виртуальной реальностиМечта детей 00-х стала реальностью
Не успели утихнуть страсти по анонсу GTA: The Trilogy, как в сети появился новый предмет для обсуждения, связанный с легендарной серией.
В рамках прошедшего мероприятия Oculus Connect 2021 была анонсирована версия GTA San Andreas для шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2. О проекте рассказал глава Facebook (а совсем скоро Meta) Марк Цукерберг.
Пока что никакой точной информации об игре. В том числе не было сказано, будет ли новинка базироваться на старом варианте San Andreas или же разработчики возьмут в качестве основы версию для GTA: The Trilogy.
Напомним, что анонс самого шлема Oculus Quest 2 состоялся ещё осенью 2020 года. Базовая модификация устройства стоит 299 долларов (21 тыс рублей). Совсем недавно для неё также выходила другая популярная в середине 2000-х игра — Resident Evil 4 VR.
Источник: Oculus