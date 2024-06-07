GTA V перестала запускаться на Windows 11 после обновления 24H2 Enterprise LTSC

Пользователи, установившие обновление KB5037850, столкнулись с ошибкой 0xc0000005, что означает нарушение доступа.

Ошибка проявляется сразу после запуска игры, что приводит к её немедленному крашу. Даже переустановка GTA V не решает проблему — ошибка остается.

Отметим, что по последним данным, ситуация хоть и появилась с обновлением до Windows 11 24H2 LTSC, на потребительских версиях системы она не встречается.

На данный момент не ясно, когда Microsoft планирует выпустить патч для решения этой проблемы. Игрокам рекомендуется временно воздержаться от обновления или откатиться к предыдущей версии Windows 11, если это возможно.