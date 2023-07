GTA V стала бесплатной для подписчиков Xbox Game Pass

Take-Two и Rockstar решили вернуть GTA V в онлайн-подписку редмондцев. Учитывая, что проект по-прежнему пользуется огромной популярностью, это очень приятный подарок для большинства геймеров.

Отметим, что всего Microsoft подтвердила список из семи проектов, которые станут частью Game Pass в самое ближайшее время. Помимо детища Rockstar, там также можно найти Exoprimal (совершенно новый IP от Capcom), Sword and Fairy: Together Forever, McPixel 3, Common'hood, Insurgency: Sandstorm и The Cave.

Напомним, что по последним слухам, до конца 2023 года должен состояться анонс следующей номерной части GTA — GTA VI. Действия игры будут происходить в Vice City. Правда, в отличие от игры 2022 года, на этот раз речь пойдёт не о 80-х, а современности.