GTA V запустили на флагманском Android-смартфоне

Для этого использовался эмулятор Termux-Box. Игра работала в разрешении 1080p. При этом в разных видео были представлены высокие и низкие настройки графики.

Тест проходил на смартфоне с флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Однако, несмотря на мощное железо, GTA V показала не самую лучшую производительность, достигая лишь 20 кадров в секунду.

На том же канале можно найти и другие ролики, где демонстрируется работа ПК-игр на Android через эмулятор, включая такие хиты, как Assassin's Creed III Remastered и GTA IV.