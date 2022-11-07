GTA V запустили на NVIDIA RTX 4090 в разрешении 16К. Играется комфортно

Так, авторы YouTube-канала Digital Dreams решили выяснить, как будет чувствовать себя видеоадаптер, если с его помощью запустить GTA V в сверхвысоком разрешении. Оказалось, что игру можно комфортно играть даже в 16К.

Стоит, правда, оговориться, что это скорее имитация столь высокого разрешения. Оно было достигнуто за счёт установки разрешения в 8К и активации настройки Frame Scale Mode x2. При этом авторы канала уточнили, что в своём эксперименте они не гнались за качеством графики. Их главной целью было узнать, насколько GTA V в принципе «играбельна» при таких настройках.