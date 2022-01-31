GTA VI будет эксклюзивом PlayStation? Sony рассматривает возможность покупки Rockstar Games

Теперь же стало известно, что о подобном выкупе другого крупного игрока задумалась Sony. На данный момент претендента три — Electronic Arts, Ubisoft и Take-Two. Последней, к слову, принадлежит студия Rockstar Games, наиболее известная по игровым сериям Red Dead Redemption и GTA.

По данным аналитиков, японская корпорация имеет все шансы приобрести Take-Two вместе c Rockstar Games. В качестве аргумента в пользу такого мнения они приводят тот факт, что подобные слухи ходили ещё в 2019 году. Тогда, напомним, на фоне падения акций игрового издателя заговорили о его слиянии с Sony.

Отметим, что в случае, если разработчики GTA станут частью PlayStation Studios, есть все шансы, что проект станет эксклюзивом экосистемы PlayStation. По крайней мере, это будет вполне логичным ответом на то, что новый The Elder Scrolls VI и Starfield выходят исключительно на платформах Microsoft.