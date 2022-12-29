GTA VI и новая PlayStation 5: названы главные игровые анонсы, которые стоит ждать в 2023 году

Первый из них — анонс новой консоли Nintendo Switch. По словам инсайдера, не последнюю роль в этом сыграл успех Steam Deck. Второе важное событие грядущего года — полноценная демонстрация Grand Theft Auto VI. При этом Хендерсон отметил, что релиз ожидается не ранее 2024 года.

Третьим громким анонсом журналист назвал выпуск новой версии PlayStation 5 со съёмным дисководом. Она, по слухам, полностью заменит стандартную модель.

Четвёртым и пятым событиями станут покупка Activision Blizzard компанией Microsoft, а также её анонс Xbox Keystone — консоли для облачных игр. Она, несмотря на прежние заявления Фила Спенсера об отказе от подобной идеи, вполне может быть представлена в 2023 году, а выйти уже в 2024 года.