GTA VI могут представить уже в ближайшие месяцы

Теперь же инсайдеры сообщают, что число протагонистов увеличится до трёх. При этом действия игры будут проходить в четырёх городах: Liberty State, Carcer City, Vice City, и Cottonmouth. Ожидается, что на полное прохождение сюжетной части GTA VI уйдёт около 75 часов.

Сообщается, что игра разрабатывается на базе движка RAGE — именно её Rockstar Games использует во всех своих проектах, начиная с GTA IV. Общий бюджет игры, по заверениям источников, составит 500 млн долларов.

Полноценный анонс GTA VI ожидается в III квартале 2022 года, т.е. в период с июля по сентябрь. Релиз же проекта намечен на 2025 год.