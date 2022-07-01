GTA VI могут представить уже в ближайшие месяцы

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GTA VI могут представить уже в ближайшие месяцыВ Интернет попала гигантская утечка по игре
Как-то так получилось, что в последние пару недель в Сети появляется всё больше интересных подробностей о грядущей GTA VI. Недавно стало известно, что в игре будет как минимум два игровых персонажа — брат и сестра.
Теперь же инсайдеры сообщают, что число протагонистов увеличится до трёх. При этом действия игры будут проходить в четырёх городах: Liberty State, Carcer City, Vice City, и Cottonmouth. Ожидается, что на полное прохождение сюжетной части GTA VI уйдёт около 75 часов.
Сообщается, что игра разрабатывается на базе движка RAGE — именно её Rockstar Games использует во всех своих проектах, начиная с GTA IV. Общий бюджет игры, по заверениям источников, составит 500 млн долларов.
Полноценный анонс GTA VI ожидается в III квартале 2022 года, т.е. в период с июля по сентябрь. Релиз же проекта намечен на 2025 год.