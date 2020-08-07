GTA VI может стать временным эксклюзивом грядущей PlayStation 5

Стоит отметить, что все, что описано в данной материале — слухи. Но слухи крайне убедительные, если вспомнить о том, что в свое время игры серии GTA уже были временными эксклюзивами PlayStation (GTA III, GTA: Vice City, GTA: San Andreas). К тому же на это намекает и заявление бывшего руководителя GameInformer Имрана Хана, который рассказал о планах Sony по приобретению временной эксклюзивности для собственной консоли на “несколько очень популярных и важных мультиплатформенных проектов”.

В случае, если все это окажется правдой, то продажи грядущей PlayStation 5 могут побить все рекорды. Новая консоль Sony и без того является крайне ожидаемым девайсом, а имея на руках эксклюзив (пускай и временный) в лице GTA VI, японский техногигант сможет показать невиданный доселе уровень продаж.