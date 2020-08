Консоли семейства PlayStation известны тем, что на них выходит множество интересных эксклюзивных игр. В их числе можно отметить такие серии как Uncharted, God of War, inFamous и The Last of Us. Но, как оказалось, число подобных эксклюзивов, пускай и временно, способна пополнить по-настоящему культовая и долгожданная игра — GTA VI может стать временным эксклюзивом грядущей PlayStation 5.