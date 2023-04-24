GTA VI начали показывать журналистам. Игру покажут всему миру не позже мая 2023 года

Автор YouTube-канала HipHopGamer был одним из первых, кто посетил такое мероприятие и поделился фотографией с главой Take-Two Interactive Штрауссом Зельником.

Хотя подробности о презентации не были раскрыты, HipHopGamer выразил восхищение проектом, заявив также, что обожает Rockstar Games.

В свою очередь наши коллеги из GSMArena, ссылаясь на источники в игровой индустрии, сообщили о возможном анонсе игры уже 17 мая 2023 года.

Дополняет эти слухи инсайдер Том Хендерсон, утверждающий, что первый официальный анонс GTA VI может состояться в течение 2023 года, а выпуск игры состоится в 2024-2025 годах.

Напомним, что последняя часть серии — GTA V — вышла 10 лет назад, в сентябре 2013 года.