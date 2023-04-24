GTA VI начали показывать журналистам. Игру покажут всему миру не позже мая 2023 года

GTA VI начали показывать журналистам. Игру покажут всему миру не позже мая 2023 годаМай обещает быть горячим
Rockstar Games проводит закрытые презентации долгожданной Grand Theft Auto VI. Пока что для блогеров и журналистов.
Автор YouTube-канала HipHopGamer был одним из первых, кто посетил такое мероприятие и поделился фотографией с главой Take-Two Interactive Штрауссом Зельником.
Хотя подробности о презентации не были раскрыты, HipHopGamer выразил восхищение проектом, заявив также, что обожает Rockstar Games.
В свою очередь наши коллеги из GSMArena, ссылаясь на источники в игровой индустрии, сообщили о возможном анонсе игры уже 17 мая 2023 года.
Дополняет эти слухи инсайдер Том Хендерсон, утверждающий, что первый официальный анонс GTA VI может состояться в течение 2023 года, а выпуск игры состоится в 2024-2025 годах.
Напомним, что последняя часть серии — GTA V — вышла 10 лет назад, в сентябре 2013 года.