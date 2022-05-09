GTA VI позволит игрокам заглянуть в прошлое

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GTA VI позволит игрокам заглянуть в прошлоеЭто что-то новенькое для серии
Ещё в феврале 2022 года Rockstar призналась в разработке новой части GTA. Теперь же, благодаря инсайдеру, появилась информация об интересной особенности проекта.
Рэпер Алекс Гонсалес, более известный под псевдонимом El NitrO 56, принимающий участие в создании саундтрека к GTA VI, рассказал, что демонстрация игры состоится уже в ближайшее время.
Вместе с тем он также заявил, что действие игры будет происходить в одном городе, но в двух разных эпохах. Учитывая более ранние утечки, этим городом должен стать Vice City, а это значит, что возможно стоит ждать геймплея как в современных реалиях, так и в 80-х.
Напомним, что ранее интернет-источники заявляли, что первый ролик, связанный с GTA VI, стоит ждать уже 14-16 мая.