GTA VI позволит игрокам заглянуть в прошлое

Вместе с тем он также заявил, что действие игры будет происходить в одном городе, но в двух разных эпохах. Учитывая более ранние утечки, этим городом должен стать Vice City, а это значит, что возможно стоит ждать геймплея как в современных реалиях, так и в 80-х.

Напомним, что ранее интернет-источники заявляли, что первый ролик, связанный с GTA VI, стоит ждать уже 14-16 мая.