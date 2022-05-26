GTA: Vice City из параллельной вселенной. Как бы выглядела игра на новейшем движке Unreal Engine 5

Теперь же в Сети начало вируситься видео, в котором энтузиаст решил показать, как могла бы выглядеть GTA: Vice City, если бы она использовала Unreal Engine 5 в качестве основы.

Автор продемонстрировал красоты города как в дневное время суток, так и в тёмное. При этом он использовал наиболее узнаваемые локации, чтобы эффект был ещё более явным. Сообщается, что при создании ролика использовалась система глобального освещения и отражений.

Отметим, что на данный момент нет никаких предпосылок к тому, что создатель видео возьмётся за разработку какого-либо подобия ремейка оригинальной Vice City.