GTA: Vice City из параллельной вселенной. Как бы выглядела игра на новейшем движке Unreal Engine 5

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GTA: Vice City из параллельной вселенной. Как бы выглядела игра на новейшем движке Unreal Engine 5Жаль, что Definitive Edition получилась не такой
Не так давно компания Epic Games открыла доступ к своему новейшему игровому движку Unreal Engine 5. С тех пор на его базе уже успело выйти множество интересных проектов различного калибра.
Теперь же в Сети начало вируситься видео, в котором энтузиаст решил показать, как могла бы выглядеть GTA: Vice City, если бы она использовала Unreal Engine 5 в качестве основы.
Автор продемонстрировал красоты города как в дневное время суток, так и в тёмное. При этом он использовал наиболее узнаваемые локации, чтобы эффект был ещё более явным. Сообщается, что при создании ролика использовалась система глобального освещения и отражений.
Отметим, что на данный момент нет никаких предпосылок к тому, что создатель видео возьмётся за разработку какого-либо подобия ремейка оригинальной Vice City.