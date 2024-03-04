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Игры
Опубликовано 04 марта 2024, 20:39
1 мин.

GTA Vice City запустили на бюджетном Wi-Fi роутере TP-Link

Настоящий технический прорыв
Специалистам из Kitten Labs удалось запустить легендарную GTA: Vice City на бюджетном Wi-Fi роутере TP-Link TL-WDR4900.

Это не просто трюк, а настоящий технический прорыв, который потребовал от инженеров немало усилий.

Процесс был долгим и кропотливым. Сначала на роутер установили Debian Linux вместо OpenWrt, а затем подключили внешнюю видеокарту AMD Radeon RX 570 (позже заменили на AMD Radeon HD 7470).

Главной проблемой стало то, что игра GTA: Vice City не совместима с архитектурой роутера. Инженерам Kitten Labs пришлось внести более 100 патчей в код игры, чтобы она корректно работала.

GTA Vice City запустили на бюджетном Wi-Fi роутере TP-Link
© Хабр

В итоге, после долгих месяцев работы, GTA: Vice City запустилась на Wi-Fi роутере! Конечно, не без некоторых багов и графических проблем, но это все же впечатляющий результат.

Зачем это было сделано? Во-первых, это демонстрация возможностей современных Wi-Fi роутеров, которые уже не просто устройства для раздачи интернета.

Во-вторых, это просто интересный технический эксперимент, который показывает, что даже на самых неожиданных устройствах можно запускать игры.

Источник:Хабр
Автор:Булат Кармак
Теги:
#GTA Vice City
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#роутеры
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#TP-LINK