GTA Vice City запустили на бюджетном Wi-Fi роутере TP-Link

Это не просто трюк, а настоящий технический прорыв, который потребовал от инженеров немало усилий.

Процесс был долгим и кропотливым. Сначала на роутер установили Debian Linux вместо OpenWrt, а затем подключили внешнюю видеокарту AMD Radeon RX 570 (позже заменили на AMD Radeon HD 7470).

Главной проблемой стало то, что игра GTA: Vice City не совместима с архитектурой роутера. Инженерам Kitten Labs пришлось внести более 100 патчей в код игры, чтобы она корректно работала.