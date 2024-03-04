GTA Vice City запустили на бюджетном Wi-Fi роутере TP-Link

GTA Vice City запустили на бюджетном Wi-Fi роутере TP-LinkНастоящий технический прорыв
Это не просто трюк, а настоящий технический прорыв, который потребовал от инженеров немало усилий.
Процесс был долгим и кропотливым. Сначала на роутер установили Debian Linux вместо OpenWrt, а затем подключили внешнюю видеокарту AMD Radeon RX 570 (позже заменили на AMD Radeon HD 7470).
Главной проблемой стало то, что игра GTA: Vice City не совместима с архитектурой роутера. Инженерам Kitten Labs пришлось внести более 100 патчей в код игры, чтобы она корректно работала.
В итоге, после долгих месяцев работы, GTA: Vice City запустилась на Wi-Fi роутере! Конечно, не без некоторых багов и графических проблем, но это все же впечатляющий результат.
Зачем это было сделано? Во-первых, это демонстрация возможностей современных Wi-Fi роутеров, которые уже не просто устройства для раздачи интернета.
Во-вторых, это просто интересный технический эксперимент, который показывает, что даже на самых неожиданных устройствах можно запускать игры.