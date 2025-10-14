Hardware Unboxed сравнил более 40 процессоров в Battlefield 6 — лучше всех оказался Ryzen 9000X3D

Абсолютными лидерами стали AMD Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D — в среднем около 190 fps, что делает их идеальными для киберспортивной игры. Следом расположились Ryzen 5 7600X3D и топовые модели без 3D V-Cache.

Флагман Intel Core Ultra 9 285K показал ≈143 fps, что ставит его между Ryzen 7 9700X и 7700X. Для стабильных 120 fps достаточно Ryzen 5 7500F или Core i5-12600K.