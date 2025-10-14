Hardware Unboxed сравнил более 40 процессоров в Battlefield 6 — лучше всех оказался Ryzen 9000X3D

Опубликовано 14 октября 2025, 08:111 мин.
Hardware Unboxed сравнил более 40 процессоров в Battlefield 6 — лучше всех оказался Ryzen 9000X3DНо выбор будет на почти любой кошелек
Команда Hardware Unboxed сравнила свыше 40 процессоров AMD и Intel в Battlefield 6, чтобы определить лучший CPU для многопользовательских сражений. Все тесты проводились в FullHD с RTX 5090 и пресетом Overkill.
Абсолютными лидерами стали AMD Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D — в среднем около 190 fps, что делает их идеальными для киберспортивной игры. Следом расположились Ryzen 5 7600X3D и топовые модели без 3D V-Cache.
Флагман Intel Core Ultra 9 285K показал ≈143 fps, что ставит его между Ryzen 7 9700X и 7700X. Для стабильных 120 fps достаточно Ryzen 5 7500F или Core i5-12600K.
Даже бюджетные Core i5-12400F (108 fps) и Ryzen 5 5600 (89 fps) остаются игровыми. HUB отмечает: V-Cache-чипы дают максимум, но большинству геймеров подойдёт любой современный 6–8-ядерник средней категории.