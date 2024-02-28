Honda объединила кресло с колесиками и VR в новой концепции

Uni-One, напоминающее по своей концепции гироскутер, позволяет пользователям не просто стационарно наслаждаться VR, а активно взаимодействовать с ней. Это устройство, способное отвечать на движения пользователя, открывает возможность симулировать гонки по инопланетному ландшафту, превращая обычный VR в захватывающее приключение.

В режиме «высокого положения» Uni-One поднимается на высоту 70 см, приближая пользователя к уровню стоящих людей. Передвижение осуществляется наклонами тела в нужном направлении, добавляя свободу верхней части тела к общему VR-опыту. В «низком положении» пользователь находится на одном уровне с сидящими или детьми и может управлять движением, используя джойстик.

Важно отметить, что эта технология нацелена на развлечение и не предназначена для людей с ограниченными возможностями передвижения. Однако, благодаря опыту в области робототехники, включая знаменитого робота Asimo, Honda решила предложить нечто уникальное для любителей развлечений.

Uni-One, весом в 69 кг, способен разгоняться до 6, и его заменяемая литий-ионная батарея обеспечивает до 8 км пробега. Максимальная грузоподъемность устройства составляет 109 кг.

Кресло было основано на устройстве Uni-Cub, впервые представленном Honda в 2012 году.