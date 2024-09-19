HTC, внезапно, анонсировала новый VR-шлем

Новинка не пытается конкурировать с Oculus Quest 3 по цене, а стремится стать «универсальным шлемом», похожим на Apple Vision Pro, но более доступным.

Vive Focus Vision – это XR-шлем с разрешением 5K, отслеживанием глаз и автоматической настройкой межзрачкового расстояния.

Для долгих сессий предусмотрен сменный аккумулятор. Цена устройства составит внушительные $1000, что на $400 дороже топовой версии Quest 3.