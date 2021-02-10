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Huawei выпустит собственного конкурента PlayStation и Xbox
Шутки шутками, а у компании есть все шансы занять свою нишу
В сети появилась информация о том, что в консольную гонку хочет вступить неожиданный игрок — Huawei. Производитель смартфонов, якобы, сначала подготовит фанатов, выпустив устройство в схожем сегменте.
Если верить интернет-инсайдерам, уже в 2021 году Huawei представит собственную игровую консоль. Но, по данным Gizchina, сначала компания выпустит игровой ноутбук, который будет как бы предвестником грядущей игровой приставки.
На данный момент нет точной информации, какое железо будет использоваться в конкуренте PlayStation и Xbox. Известно лишь, что Huawei уже пыталась стать частью рынка игровых консолей – в 2014 производитель привозил на CES устройство под названием Tron. Это была цилиндрическая консоль на Android, подключающаяся к телевизору. Но, к сожалению, девайс в конечном итоге так и не увидел свет.