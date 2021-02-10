ferra.ru
Игры
Сегодня в 17:33

Huawei выпустит собственного конкурента PlayStation и Xbox

Шутки шутками, а у компании есть все шансы занять свою нишу
В сети появилась информация о том, что в консольную гонку хочет вступить неожиданный игрок — Huawei. Производитель смартфонов, якобы, сначала подготовит фанатов, выпустив устройство в схожем сегменте.

Если верить интернет-инсайдерам, уже в 2021 году Huawei представит собственную игровую консоль. Но, по данным Gizchina, сначала компания выпустит игровой ноутбук, который будет как бы предвестником грядущей игровой приставки.

Huawei Tron – первая попытка компании выйти на консольный рынок

На данный момент нет точной информации, какое железо будет использоваться в конкуренте PlayStation и Xbox. Известно лишь, что Huawei уже пыталась стать частью рынка игровых консолей – в 2014 производитель привозил на CES устройство под названием Tron. Это была цилиндрическая консоль на Android, подключающаяся к телевизору. Но, к сожалению, девайс в конечном итоге так и не увидел свет.