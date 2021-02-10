Huawei выпустит собственного конкурента PlayStation и Xbox

На данный момент нет точной информации, какое железо будет использоваться в конкуренте PlayStation и Xbox. Известно лишь, что Huawei уже пыталась стать частью рынка игровых консолей – в 2014 производитель привозил на CES устройство под названием Tron. Это была цилиндрическая консоль на Android, подключающаяся к телевизору. Но, к сожалению, девайс в конечном итоге так и не увидел свет.