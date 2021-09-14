Игры-симуляторы хирургов, фермеров, рыбаков и патрульной полиции раздают с большими скидками

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Игры-симуляторы хирургов, фермеров, рыбаков и патрульной полиции раздают с большими скидкамиНовая распродажа в Humble Bundle
Магазин игр Humble Bundle объявил распродажу игр-симуляторов. Выбор колоссально широкий — от космических симуляторов и спортивных игр о ралли до симулятора тусовщиков, хирургов и даже... пчелы?!
Распродажа стартовала сегодня, 14 сентября, и продлится до 21 сентября. Ознакомиться с полным списком игр-участников распродажи вы можете по данной ссылке, мы же отметим лишь самые знаменитые и любопытные из них:
- Snowrunner. Реалистичный и глубоко проработанный симулятор езды по бездорожью с автопарком от пикапов до военных грузовиков и УАЗовских «буханок». Продаётся со скидкой в -35%, но учитывайте, что в Humble Bundle цены не региональные российские, как в Steam и Epic Games Store, а одинаковые европейские для всех, поэтому прямо сейчас по скидке в Humble Snowrunner стоит 1400 рублей, а без скидки в Steam — 1200 рублей. Тем не менее, ситуация может поменяться, но имейте в виду.
- No Man's Sky. Игра о выживании на чужих планетах с бесконечным многообразием видов животных и растений, и атмосферой научной фантастики, как в классических фильмах. Продаётся со скидкой в -50% (999.50 рублей), и в такой покупке есть смысл — в Steam без скидок игра обойдётся вам в 1999 рублей.
- Farming Simulator 19. Симулятор фермерской жизни с современной графикой. По скидке -60% в Humble оценен в 581 рубль, а Epic Games Store без скидки стоит 799 рублей.
- The Fisherman - Fishing Planet. Симулятор рыбака. Современная игра с хорошей графикой и большим вниманием к деталям (мы не рыбаки, поэтому в эти детали вникайте сами). В Humble стоит 1017 рублей по скидке, в Steam — 1799 рублей без скидки.