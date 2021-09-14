Игры-симуляторы хирургов, фермеров, рыбаков и патрульной полиции раздают с большими скидками

Распродажа стартовала сегодня, 14 сентября, и продлится до 21 сентября. Ознакомиться с полным списком игр-участников распродажи вы можете по данной ссылке, мы же отметим лишь самые знаменитые и любопытные из них:

Snowrunner . Реалистичный и глубоко проработанный симулятор езды по бездорожью с автопарком от пикапов до военных грузовиков и УАЗовских «буханок». Продаётся со скидкой в -35%, но учитывайте, что в Humble Bundle цены не региональные российские, как в Steam и Epic Games Store, а одинаковые европейские для всех, поэтому прямо сейчас по скидке в Humble Snowrunner стоит 1400 рублей, а без скидки в Steam — 1200 рублей. Тем не менее, ситуация может поменяться, но имейте в виду.