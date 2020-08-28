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Humble Bundle запустил масштабную распродажу игр со скидками до 90%
До 10 сентября
В популярном онлайн-магазине Humble Bundle была запущена масштабная распродажа игр в честь конца летнего сезона. Так, размер максимальной скидки достигает 90%.
В распродаже участвует большое количество тайтлов от разных разработчиков, включая такие знаменитые компании, как EA Games, Rockstar, Sega и прочие.
Всего за 262 рубля вместо прежних 750 можно приобрести культовую игру Grand Theft Auto: Vice City.
Стоимость Grand Theft Auto: San Andreas, в свою очередь, упала с 1 125 рублей до 393 рублей.
С большой скидкой можно приобрести тайтл Sid Meier’s Civilization VI. Так, если ранее он продавался за 4 504 рублей, то сейчас он доступен за 1 126 рублей.
Сама акция продлится вплоть до 10 сентября. Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.