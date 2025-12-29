И хочется, и колется: Digital Foundry назвали Unreal Engine 5 безальтернативным движком для ААА-игр

Статтеры, высокая нагрузка на CPU и компромиссы с качеством картинки на консолях стали привычной платой за технологический уровень UE5.

По мнению DF, у Epic Games просто нет равных по ресурсам и экспертизе. Fortnite обеспечивает компании стабильный доход, позволяя постоянно дорабатывать движок и привлекать лучших инженеров отрасли.

Конкуренты отстают: CryEngine давно утратил позиции и используется скорее по инерции, а Unity не подходит для фотореалистичных ААА-проектов, хотя отлично чувствует себя в VR.

Главные улучшения UE5 ожидаются не раньше версий 5.7+, прежде всего в части работы с процессором. Эксперты отмечают, что движок начали лицензировать слишком рано — до того, как он был готов для крупных открытых миров. Однако альтернатив у студий не было.

В DF также отметили — вклад CD Projekt RED в развитие UE5 может помочь улучшить ситуацию для всей индустрии.