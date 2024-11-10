И после критики Sony не отказалась от учётной записи для запуска своих игр в Steam

Тотоки признал, что знает и о критике, и том, что много пользователей не готовы к такой практике, в связи с чем «хромают» продажи консольных игр, — так игроки протестуют против PSN. Но отказываться от этой учётной записи компания не будет: для запуска проектов для PlayStation в Steam в любом случае придётся создавать PSN.

Такие меры необходимы, президент Sony в этом убеждён. По его словам, PSN позволяет поддерживать порядок в играх и обеспечивает безопасность ресурса, потому что отдельные пользователи используют запрещённое ПО.

Недовольство геймерского сообщества и шквал критики на Sony обрушились после перенесения на ПК таких игровых проектов, как Helldivers 2, Horizon Zero Dawn Remastered и God of War Ragnarok. Как оказалось, для запуска в Steam этих игр необходима PSN.

«Мы многому научились... Для игр в режиме реального времени необходимо поддерживать порядок, чтобы каждый мог безопасно наслаждаться играми. Нам нужно создать благоприятную для этого среду и, конечно, дать возможность наслаждаться игрой свободно», — отметил Тотоки.