И так купят: портативная консоль Nintendo Switch 2 будет хитом продаж несмотря на цену

И, хотя цена и дата релиза пока неизвестны, аналитики считают, что это не станет проблемой. «Ранние покупатели Nintendo не слишком чувствительны к цене, если она не окажется чрезмерно высокой», — утверждает Мат Пискателла из Circana Games.

По его словам, стартовая цена может быть скорректирована позже, но на первоначальные продажи это не повлияет. Switch 2, как ожидается, продаст около 4.3 млн единиц в США и 14–17 млн по всему миру в 2025 году, если темпы производства позволят.

Потенциальный успех консоли связывают с эксклюзивными играми. Уже известно, что Mario Kart 9 станет стартовым проектом, что может стать мощным стимулом для покупателей, как это было с Pokémon X & Y для 3DS.

Тем не менее, аналитики не ожидают, что Switch 2 превзойдет продажи оригинальной модели, достигшей почти 150 млн. «Switch 2, безусловно, станет успешной, но повторить успех Switch будет сложно», — говорит Пискателла.