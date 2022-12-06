И ты туда же: Microsoft увеличит стоимость своих игр вслед за Sony и Ubisoft

Сначала об этом объявили Sony, Take-Two и Ubisoft. Причём сделали они это ещё в самом начале жизненного цикла PS5 и Xbox Series. Но теперь, вслед за ними, об увеличении стоимости игр объявили и в Microsoft.

Речь идёт о проектах, разрабатываемых Xbox Game Studios — уже со следующего месяца, т.е. января 2023 года, за них будут просить 70 долларов вместо нынешних 60.