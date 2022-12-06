И ты туда же: Microsoft увеличит стоимость своих игр вслед за Sony и Ubisoft

И ты туда же: Microsoft увеличит стоимость своих игр вслед за Sony и UbisoftЛадно хоть после окончания праздников
Несколько десятков лет стоимость видеоигр оставалась одинаковой — 60 долларов. Но с выходом нынешнего поколения консолей, игровые разработчики начали плавно повышать ценник до 70 долларов.
Фото: Xbox
Сначала об этом объявили Sony, Take-Two и Ubisoft. Причём сделали они это ещё в самом начале жизненного цикла PS5 и Xbox Series. Но теперь, вслед за ними, об увеличении стоимости игр объявили и в Microsoft.
Речь идёт о проектах, разрабатываемых Xbox Game Studios — уже со следующего месяца, т.е. января 2023 года, за них будут просить 70 долларов вместо нынешних 60.
Мы придержали повышение цен до окончания праздников, чтобы семьи могли насладиться подарком в виде игры. Начиная с 2023 года наши новые, созданные для следующего поколения, полноценные игры, включая Forza Motorsport, Redfall и Starfield, будут выходить по цене 69,99 долларов США на всех платформах. Эта цена отражает содержание, масштаб и техническую сложность этих игр.
Ранее на повышение также намекал глава Microsoft Gaming Фил Спенсер. Так что новость вряд ли стала для кого-то сюрпризом.