iFixit переоценил ремонтопригодность Nintendo Switch на 4 балла из 10

Опубликовано 05 июня 2025, 22:301 мин.
iFixit переоценил ремонтопригодность Nintendo Switch на 4 балла из 10Консоль не дотягивает по ряду параметров
Эксперты сервиса оценки и ремонта электроники iFixit провели переоценку ремонтопригодности оригинальной консоли Nintendo Switch в преддверии выхода Nintendo Switch 2, поставив ей заметно более низкую оценку — 4 балла из 10 — в связи с изменением стандартов ремонтопригодности к 2025 году и растущей конкуренцией на рынке. В 2017 году ремонтопригодность Nintendo Switch эксперты оценили на 8 баллов.
Несмотря на снижение оценки, iFixit признаёт сильные стороны оригинальной Switch, такие как модульная конструкция джойстика и расширяемая память, но отмечает, что консоли не хватает современных функций — стандартизированных слотов M.2, компонентов с разъёмами, широкой доступности комплектующих и ремонтной документации — присутствующих в современных устройствах.
Основная проблема заключается в ограниченной доступности инструментов и запасных частей для ремонта, в отличие от сотрудничества Valve с iFixit для Steam Deck. Хотя Nintendo Switch всё ещё имеет достойные внимания аспекты, она не дотягивает до устройств, предлагающих стандартизированные компоненты и лучшую поддержку ремонта.