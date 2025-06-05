iFixit переоценил ремонтопригодность Nintendo Switch на 4 балла из 10

Несмотря на снижение оценки, iFixit признаёт сильные стороны оригинальной Switch, такие как модульная конструкция джойстика и расширяемая память, но отмечает, что консоли не хватает современных функций — стандартизированных слотов M.2, компонентов с разъёмами, широкой доступности комплектующих и ремонтной документации — присутствующих в современных устройствах.

Основная проблема заключается в ограниченной доступности инструментов и запасных частей для ремонта, в отличие от сотрудничества Valve с iFixit для Steam Deck. Хотя Nintendo Switch всё ещё имеет достойные внимания аспекты, она не дотягивает до устройств, предлагающих стандартизированные компоненты и лучшую поддержку ремонта.