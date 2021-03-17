Игра Assassin’s Creed Valhalla была взломана девушкой

Об этом девушка сообщила на популярном американском форуме Reddit. Там же она предложила всем желающим связаться с ней для тестирования кряка. Впоследствии файлы появятся в публичном доступе. Отмечается, что взломать ей удалось версию игры 1.1.2, а само тестирование, судя по всему, продлится порядка недели.

Девушка отметила, что хотела взломать игру самой первой из-за высокого спроса, видимо поэтому и не стала дожидаться выхода патчей.

Напомним, что Assassin’s Creed Valhalla, на данный момент, является последней игрой франшизы. Действия в ней разворачиваются в IX веке на территории Англии, во времена враждующих королевств и завоеваний викингов.