Игра Atomic Heart получит очередное дополнение

Опубликовано 30 мая 2025, 10:301 мин.
Игра Atomic Heart получит очередное дополнениеВозможно, последнее
Стало известно, что российско-кипрская студия Mundfish представит DLC (дополнение) для популярной игры Atomic Heart. Это произойдёт на летнем игровом фестивале Summer Game Fest 2025.
© Mundfish
Организаторы раскрыли обширный список ключевых партнёров: в мероприятии примут участие более 60 известных компаний, включая PlayStation, Xbox, Nintendo, CD Projekt RED и другие. Ожидается, что известный режиссёр игр и геймдизайнер Хидео Кодзима представит трейлер игры Death Stranding 2.
Возможно, на фестивале будет представлено четвёртое DLC для Atomic Heart, и, по слухам, финальное. Фестиваль начнётся 7 июня в 00:00 по московскому времени с двухчасовой презентации, которую проведёт отраслевой журналист Джефф Кили.