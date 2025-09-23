Игра BlockBlasters сняла с криптокошельков пользователей Steam около $150 тысяч

В Steam появилась игра BlockBlasters, заявленная как бесплатный 2D-платформер. Игра была выпущена 30 июля, а уже 30 августа в код был внедрён но вредонос. Вредоносный код позволял хакерам похищать криптовалюту из цифровых кошельков игроков.

На странице игры в Steam были опубликованы 200 положительных отзывов, и неизвестно, было это до внедрения кода, или же это приманка. Зато жертвы ощутили результат: в течение месяца действия вредоносной программы привели к краже более $150 тысяч. Особенно пострадал известный латвийский стример Расталанд, который использовал свой канал на Twitch для сбора средств на лечение рака. С его аккаунта было украдено $32 тысячи. После этого инцидент привлёк значительное внимание общественности.

И 21 сентября Steam удалил BlockBlasters. Компания Valve ведёт расследование, но пока публичных результатов нет.